Кавані розкішно забив бісіклетою на Копа Амеріка – претендент на гол турніру, коментатор ледь не зійшов з розуму

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані став автором розкішного взяття воріт у матчі проти Еквадору в рамках першого туру Копа Амеріка-2019.

Уругвай розбив Еквадор у матчі 1-го туру Копа Амеріка-2019 з рахунком 4:0. Забивали Лодейро, Кавані та Суарес, а ще один м'яч еквадорці забили у власні ворота.

Уругвай – Еквадор – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Особливо класним вийшов гол Едінсона Кавані. Уругвайці оригінально розіграли кутовий, який завершився скидкою Годіна на форварда ПСЖ. "Матадор" поклав корпус та ефектним ударом бісіклетою увігнав м'яч у ворота. Реакція коментатора – просто безцінна. Без сумніву, цей м'яч однозначно претендуватиме на гол турніру.

У групі C грають також Чилі та Японія, які свій поєдинок першого туру ще не провели.

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