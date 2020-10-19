Новачок "червоних дияволів" провів перше тренування із новими одноклубниками, повідомляє офіційний твіттер МЮ.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Мбаппе прокоментував прийдешнє протистояння з Кавані в Лізі чемпіонів

Кавані перебрався на Олд Траффорд в останній день трансферного вікна в статусі вільного агента. З манкуніанцями він підписав контракт за схемою 1+1. Найближчий поєдинок Юнайтед проведе 20 жовтня у Лізі чемпіонів якраз проти колишнього клубу Кавані – французького Парі Сен-Жермен.

До слова, іншими двома опонентами команди Уле Гуннара Сульшера в ЛЧ стануть РБ Лейпциг та Істанбул Башакшехір.

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