Кавані провів перше тренування у складі Манчестер Юнайтед
Досвідчений форвард Едінсон Кавані напередодні вперше займався у загальній групі гравців англійського Манчестер Юнайтед.
Новачок "червоних дияволів" провів перше тренування із новими одноклубниками, повідомляє офіційний твіттер МЮ.
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Кавані перебрався на Олд Траффорд в останній день трансферного вікна в статусі вільного агента. З манкуніанцями він підписав контракт за схемою 1+1. Найближчий поєдинок Юнайтед проведе 20 жовтня у Лізі чемпіонів якраз проти колишнього клубу Кавані – французького Парі Сен-Жермен.
До слова, іншими двома опонентами команди Уле Гуннара Сульшера в ЛЧ стануть РБ Лейпциг та Істанбул Башакшехір.
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