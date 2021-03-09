"Мій син не почувається комфортно в Англії і хоче знову бути поруч з сім'єю. Едінсон збирається грати у Південній Америці.

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Я хочу, щоб Едінсон грав в команді, яка бореться за щось важливе. Едінсон багато розмовляв з Рікельме, і він хотів би грати за Бока Хуніорс. Його завжди спокушала ідея пограти за Боку.

Влітку він повернеться в Південну Америку. Мій син не хоче продовжувати в Англії", – цитує Луїса TyC Sports.

Нагадаємо, МЮ восени підписав 34-річного уругвайця на правах вільного агента. У нинішньому сезоні АПЛ Кавані провів 18 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та двома асистами.

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