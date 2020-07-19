Кавані отримав черговий варіант продовження кар'єри

Форвард французького Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані новий сезон може розпочати в чемпіонаті Португалії.

Ветеран всерйоз зацікавив Бенфіку, повідомляє Record.

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Після фактичного завершення сезону Кавані стане вільним агентом. Це означає, що босам "орлів" потрібно буде задовольнити фінансові вимоги лише самого нападника. Раніше Кавані вів мадридський Атлетіко, проте так і не зміг домовитися з ним про контракт. Також досвідчений уругваєць мав пропозиції з МЛС та інших екзотичних чемпіонатів.

У нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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