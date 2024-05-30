Кавані написав лист, в якому повідомив, що прощається зі збірною Уругваю. "Сьогодні я вирішив відійти в сторону, але завжди вболіватиму за команду всім серцем", – написав форвард у соцмережах.

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Едінсон зіграв за Уругвай 136 матчів і забив 58 голів. Він виграв зі збірною Копа Амеріка-2011. Форвард виступав на чемпіонатах світу в 2010-му, 2014-му та 2018-му.

Кавані в Європі грав за Палермо, Наполі, ПСЖ, МЮ та Валенсію. Зараз він захищає кольори Бока Хуніорс. За день до оголошення заяви Едінсон припустився дикого промаху в Копа Судамерікана.