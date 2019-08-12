Кавані може стати першою зіркою у клубі Бекхема

Американський Інтер Маямі готується шокувати світ гучним підписанням.

Кавані може стати новачком у клубі легендарного Девіда Бекхема, інформує AS.

Бекхем хоче запросити в Інтер Маямі екс-тренера Манчестер Юнайтед

Контракт уругвайського бомбардира з ПСЖ закінчується влітку наступного року. Інтер Маямі збирається використати цю можливість і підписати форварда на правах вільного агента. Кавані може стати першим зірковим гравцем новоствореної команди Бекхема, яка розпочне виступи в МЛС наступного року.

Інтер Маямі підписав перших в історії новачків – клуб належить Бекхему

До слова, 32-річний нападник вже встиг відзначитися голом у матчі першого туру Ліги 1 2019/20 проти Німа.