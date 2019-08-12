toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кавані може стати першою зіркою у клубі Бекхема

16:30 174 Читать на русском
Кавані може стати першою зіркою у клубі Бекхема
Едінсон Кавані / Reuters

Американський Інтер Маямі готується шокувати світ гучним підписанням.

Кавані може стати новачком у клубі легендарного Девіда Бекхема, інформує AS.

Бекхем хоче запросити в Інтер Маямі екс-тренера Манчестер Юнайтед

Контракт уругвайського бомбардира з ПСЖ закінчується влітку наступного року. Інтер Маямі збирається використати цю можливість і підписати форварда на правах вільного агента. Кавані може стати першим зірковим гравцем новоствореної команди Бекхема, яка розпочне виступи в МЛС наступного року.

Інтер Маямі підписав перших в історії новачків – клуб належить Бекхему

До слова, 32-річний нападник вже встиг відзначитися голом у матчі першого туру Ліги 1 2019/20 проти Німа.

blog_ava
Грімм шокований заявами Динамо щодо можливого виходу з УПЛ – конфлікт навколо телепулу може дійти до суду
11:59
9407
Теги
Світ Едінсон Кавані Едінсон Кавані Девід Бекхем Девід Бекхем ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери Інтер Маямі Інтер Маямі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
1
год
:
28
хв
Нимме Калью
19:00
Дюделанж
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук