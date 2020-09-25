Ще один зірковий нападник близький до переїзду на Піренеї.

Форвард Едінсон Кавані може продовжити кар'єру в Атлетіко, повідомляє видання Goal.com.

Кавані замість пошуків нового клубу опанував несподівану професію – шокуючі фото

"Матрацники" запропонували уругвайцю контракт за схемою "1+1". 33-річний вільний агент отримав пропозицію після того, як до табору мадридців перебрався екс-нападник Барселони Луїс Суарес. Нагадаємо, обидва футболісти – партнери по збірній Уругваю, за яку разом виступають з 2008 року.

Однак, аби розвантажити зарплатну відомість і задовольнити вимоги екс-гравця ПСЖ, Атлетіко необхідно якнайшвидше продати форварда Дієго Косту, який заявив про бажання покинути Мадрид.

Нагадаємо, Кавані, після відходу з ПСЖ влітку, перебуває у пошуках нового клубу. У минулому сезоні Ліги 1 він провів 14 матчів, в яких забив 4 голи і віддава дві результативні передачі.

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