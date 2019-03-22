Кавані може перейти в Борусію Д, – Don Balon

Дортмундська Борусія зацікавлена у підписання нападника ПСЖ Едінсона Кавані.

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані, швидше за все, покине французьку команду наступного літа. Інтерес до нього проявляє ряд європейських клубів.

ПСЖ змушений попрощатися з трьома ветеранами і продати Кавані через ранній виліт з Ліги чемпіонів

За інформацією Don Balon, дуже вірогідний його перехід у дортмундську Борусію, де він конкуруватиме з Пако Алькасером.

Кавані приєднався до ПСЖ влітку 2013 року і за цей час встиг стати найкращим бомбардиром в історії клубу, випередивши Златана Ібрагімовіча.