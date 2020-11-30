Після поєдинку, в якому Кавані став справжнім героєм та дублем приніс перемогу Манчестер Юнайтед, уругваєць невдало відповів своєму підписнику в Instagram.

Камбек імені Кавані у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:3

Едінсон написав: "Gracias negrito" (дякую чорний, – прим. Футбол 24) в сторіс, яку дуже швидко видалив, повідомляє Daily Mail. Футбольна асоціація Англії вже почала розслідувати інцидент, а форварду загрожує щонайменше триматчева дискваліфікація за "дискримінуючу поведінку в соціальних мережах". Сам Кавані пояснив, що у Південній Америці термін "negrito" використовують, коли висловлюють симпатію.

Зазначимо, що нападник приєднався до Манчестер Юнайтед в останні дні трансферного вікна, провів 8 матчів за "червоних дияволів" та записав до свого активу 3 голи та асист.

Кавані дублем приніс перемогу Манчестер Юнайтед, Вулверхемптон у важкому матчі здолав Арсенал