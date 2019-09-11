toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ

Кавані може допомогти ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів проти Реала – форвард повернувся до тренувань

21:03 113 Читать на русском
Кавані може допомогти ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів проти Реала – форвард повернувся до тренувань
Едінсон Кавані / Фото ПСЖ

З лазарету ПСЖ надійшли хороші новини, але тільки не для мадридського Реала.

 

Едінсон Кавані відновився від травми і повернувся до тренувань у загальній групі ПСЖ, повідомляє Marca.

Реал визначився з дедлайном щодо трансферу Мбаппе

Таким чином форвард парижан має хороші шанси допомогти команді у матчі групового етапу ЛЧ проти Реала, який відбудеться 18 вересня.

Ймовірно, у поєдинку не зіграє Неймар, який розлютив фанатів своєю сагою з переходом в інший клуб, а також під питанням участь Мбаппе – молодий талант все ще перебуває під наглядом лікарів.

14 вересня на ПСЖ очікує матч чемпіонату Франції проти Страсбура, початок о 18:30.

Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершанс

blog_ava
Україна – Нігерія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
00:11
11986
Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ - Реал Мадрид Едінсон Кавані Едінсон Кавані
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
22
год
:
39
хв
Лілль
20:00
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук