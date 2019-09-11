Кавані може допомогти ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів проти Реала – форвард повернувся до тренувань

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Роналду підкорює вершини, партнери Зінченка розривають, а Вербіч – найкращий з УПЛ. Підсумки 5-6 турів відбору Євро-2020Євро-2020 — 17:03 3006
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