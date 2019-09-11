Кавані може допомогти ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів проти Реала – форвард повернувся до тренувань

З лазарету ПСЖ надійшли хороші новини, але тільки не для мадридського Реала.

Едінсон Кавані відновився від травми і повернувся до тренувань у загальній групі ПСЖ, повідомляє Marca.

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Таким чином форвард парижан має хороші шанси допомогти команді у матчі групового етапу ЛЧ проти Реала, який відбудеться 18 вересня.

Ймовірно, у поєдинку не зіграє Неймар, який розлютив фанатів своєю сагою з переходом в інший клуб, а також під питанням участь Мбаппе – молодий талант все ще перебуває під наглядом лікарів.

14 вересня на ПСЖ очікує матч чемпіонату Франції проти Страсбура, початок о 18:30.

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