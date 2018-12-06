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Кавані хоче покинути ПСЖ через втрату впливу у команді

09:21 427 Читать на русском
Кавані хоче покинути ПСЖ через втрату впливу у команді
Едінсон Кавані / Фото: соцмережі

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані думає над тим, аби влітку змінити клуб.

Нападник Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані незадоволений своїм становищем команді, повідомляє Football Italia.

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У нього не найкращі стосунки з форвардами Неймаром і Кіліаном Мбаппе. Уругваєць відчуває себе недооціненим. Неймар і Мбаппе краще ладнають, а в роздягальні ПСЖ великий вплив мають саме бразильські гравці.

Кавані відчуває, що втратив вплив в паризькому клубі, незважаючи на любов уболівальників.

Відзначається, що гравець покине ПСЖ, якщо ситуація не зміниться. Контракт Кавані розрахований ще на півтора року.

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Теги
Франція Едінсон Кавані Едінсон Кавані Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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