Кавані готовий до відходу з ПСЖ

Нападник Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані розглядає варіант із завершенням співпраці з французьким грандом.

Досвідчений форвард може незабаром покинути парижан, повідомляє L'Equipe.

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У Кавані залишається рік за контрактом із ПСЖ і він роздумує над завершенням французького етапу своєї кар'єри. 32-річний уругваєць прагне нових викликів і навряд підпише нову угоду з чемпіонами Франції. Одним із варіантів для ветерана є переїзд за океан – його послугами раніше цікавився Інтер Маямі, який з 2020 року бере старт у МЛС.

У сезоні 2019/20 Едінсон Кавані провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Нинішня кампанія для нього вже сьома у футболці паризького клубу.

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