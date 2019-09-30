toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Кавані готовий до відходу з ПСЖ

17:52 385 Читать на русском
Кавані готовий до відходу з ПСЖ
Едінсон Кавані / AFP

Нападник Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані розглядає варіант із завершенням співпраці з французьким грандом.

Досвідчений форвард може незабаром покинути парижан, повідомляє L'Equipe.

Ліга 1: Неймар та Мбаппе приносять перемогу ПСЖ, Монако розгромив Брест, Ліон зазнав чергового провалу в матчі з Нантом

У Кавані залишається рік за контрактом із ПСЖ і він роздумує над завершенням французького етапу своєї кар'єри. 32-річний уругваєць прагне нових викликів і навряд підпише нову угоду з чемпіонами Франції. Одним із варіантів для ветерана є переїзд за океан – його послугами раніше цікавився Інтер Маямі, який з 2020 року бере старт у МЛС.

У сезоні 2019/20 Едінсон Кавані провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Нинішня кампанія для нього вже сьома у футболці паризького клубу.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
"Вони збираються осоромити ще одного культового гравця": Шевченко може очолити Мілан – як реагують фанати
15:30
5008
Теги
Франція Трансфери ПСЖ Едінсон Кавані Едінсон Кавані ПСЖ ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
59
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук