Сезон 2021/22 цілком може стати для Едінсона Кавані останнім у футболці МЮ.

Уругваєць планує влітку покинути Олд Траффорд у статусі вільного агента, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Скоро Кавані виповниться 35, а він ще хоче спробувати свої сили в іспанській Прімері. Зірковий нападник вже встиг пограти в трьох інших топ-лігах – Серії А (Палермо, Наполі), Франції (ПСЖ) та Англії (МЮ). У найближчі місяці ветеран добре обдумає своє майбутнє і зробить остаточний вибір. Чутки про перехід у Рівер Плейт – неправда.

Додамо, що у поточному сезоні Кавані провів 15 матчів (здебільшого виходи на заміну), відзначився 2 голами та одним асистом.

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