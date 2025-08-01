Форвард Шахтаря Кауан Еліас прокоментував перемогу в матчі-відповіді з Бешикташем (2:0) у кваліфікації Ліги Європи.

– Команда викладалася на максимум до фінального свистка. Приємно було бачити ту зіграність і синергію, яку демонстрували на полі з бажанням здобути звитягу. Найголовніше – порадували вболівальників важливим результатом.

Шахтар пройшов у наступний раунд Ліги Європи, вдруге перегравши Бешикташ – Кевін стримав слово, знову забивши туркам

– Ти відзначився забитим м’ячем. Опиши епізод від асисту Тобіаса й до бразильського святкування.

– Вийшла справді гарна взаємодія: я просто опинився в потрібному місці в потрібний час після того, як Тобіас на фланзі створив справжнє мистецтво – інакше й не скажеш. Звісно, я був дуже радий відзначитися в такий відповідальний та важливий момент для нас, а святкування було проявом емоцій.

– Попри перемогу, чи були моменти, коли було непросто діяти проти Бешикташа?

– Безумовно! Бешикташ – дуже кваліфікований суперник, який уміє працювати з м’ячем. Ми мали нагоду переконатися в цьому, коли вони створили кілька небезпечних моментів. У складі команди якісні виконавці, але я радий, що нам вдалося нейтралізувати їхні сильні сторони.

– Шахтар уперше зіграв на новому домашньому стадіоні. Як оцінюєш атмосферу й підтримку команди в Кракові?

– Неймовірна атмосфера! Дуже радий, що нас прийняли справді як удома. Було багато українських уболівальників, і виїзні фанати сьогодні теж були гучними. Як відомо, футбол – це гра емоцій, і ми граємо заради вболівальників, тож приємно, що вони зуміли нас надихнути, а ми подарували їм хорошу гру, – цитує Еліаса офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Шахтар переміг Бешикташ 2:0 у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи та пройшов у наступний раунд Ліги Європи.

Голи Кевіна та Еліаса у відеоогляді матчу Шахтар – Бешикташ – 2:0