Катріель Санчес повернувся в Тальєрес

Карпати вирішили не викупати нападника Катріеля Санчеса у Тальєреса.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили, що нападник Катріель Санчес повернувся в аргентинський Тальєрес, якому належить за контрактом.

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Футболіст провів лише 1 матч за львівський клуб в УПЛ, і ще 1 гру у Кубку України і не забив жодного м'яча.

Нагадаємо, "зелено-білі" також попрощались із Крістіаном Ербесом, який перейшов у Насьйональ Асунсьйон.