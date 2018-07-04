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Катріель Санчес: Карпати готові до сезону 2018/19

5 липня 06:00 5 Читать на русском
Катріель Санчес: Карпати готові до сезону 2018/19
Катріель Санчес (справа) / ФК Карпати

Форвард Карпат Катріель Санчес прокоментував перемогу в спарингу над Прикарпаттям (2:0) і готовність до сезону 2018/2019.

"Враження позитивні, ми продемонстрували добру гру. Підготовка, яку проходить команда показує, що ми готові до чемпіонату. Думаю, ми рухаємося у правильному напрямку.

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Сьогодні я забив і цей гол дає мені можливість почуватися впевненіше. Звичайно, кожен нападник живе з тих голів, які забиває. Для мене це важливий момент, який надасть більше впевненості.

Коли я приїхав сюди після відпустки, то у нас почалися інтенсивні тренування, мені потрібно було адаптуватися. Я вже пройшов цей процес і можу сказати, що з легкістю їх сприймаю", – цитує Санчеса офіційний сайт Карпат.

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Карпати Карпати Катріель Санчес Катріель Санчес
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