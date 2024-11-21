Колишній нападник Карпат, Таврії, Говерли та київського Арсенала Максим Фещук зізнався, кого б хотів бачити суперником збірної України у боротьбі за вихід у Дивізіон А Ліги націй.

– У стиках за вихід в Лігу А, Україна може зіграти з одним із 4 можливих суперників – це Шотландія, Бельгія, Угорщина і Сербія. Кого б ви хотіли в суперники?

– Сербію. Просто катком переїхати, щоб не їздили, куди не треба (21 березня Сербія зіграла в Москві товариський матч проти Росії, – прим.).

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– Враховуючи те, що Сергій Ребров говорив у контексті цієї Ліги націй, що він її використав в тому числі для перегляду нових гравців, для підсилення команди, кого б ви виділили з тих, кого він залучав до ігор?

– Усіх. Назаренко, Гуцуляк, Калюжний, навіть той же Сич. По-перше, виділив би Сергія Реброва, який дає можливість новим гравцям потрапляти в збірну. Тобто це сигнал для кожного футболіста українського: проявляйте себе, грайте на високому рівні – і двері в збірну для вас завжди будуть відчиненні.

Тому я виділив би головного тренера і тренерський штаб, який над цим працює, залучає. І футболісти з такою самовіддачею, з таким бажанням, якісно грають – мені це імпонує, – сказав Фещук у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, матчі плей-офф Ліги націй пройдуть у березні. Жеребкування відбудеться 22 листопада о 13:00 за київським часом.

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