УЄФА визначив гравців, які показали найкращу гру в перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Союз європейських асоціацій у своєму офіційному Twitter опублікував символічну команду тижня з найкращих виконавців.

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В топ-11 потрапили і два кривдники українських команд. Захисник Вільяреала Рауль Альбіоль приєднався до впевненого трімфу над київським Динамо (2:0), а хавбек Роми Лоренцо Пеллегріні голом розпочав погром Шахтаря (3:0).

Вся команда тижні в Лізі Європи:

Голкіпер: Руй Сілва

Захисники: Ніколас Тальяфіко, Рауль Альбіоль, Габріел, Серж Ор'є

Півзахисники: Мартін Едегор, Лоренцо Пеллегріні, Раян Гравенберх

Форварди: Душан Тадіч, Харрі Кейн, Роберто Сольдадо

До слова, всі матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться менш ніж за тиждень – 18 березня.

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