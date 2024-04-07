Президент рівненського клубу Іван Надєїн розповів про долю команди, якщо та не втримається в еліті.

"Якщо буде пониження у класі? Рівне – футбольне місто, тут люблять футбол, є вболівальники. Ми все одно будуємо проект не на рік чи два, ми будуємо академію, інфраструктуру.

Красиві голи і дикі промахи у відеоогляді матчу Верес – Оболонь – 3:0

Катастрофи чи трагедії не буде, але ми боротимемося за УПЛ, важливо залишатись у Прем'єр-лізі. Наша область не може бути без УПЛ", – сказав Надєїн у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, напередодні Верес в рамках 23-го туру УПЛ розгромив Оболонь (3:0) і піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці, набравши 19 очок. Від рятівного дванадцятого місця команду відділяє 3 пункти.

Верес розгромив Оболонь і очолив групу аутсайдерів УПЛ – промахи по порожніх воротах не стали проблемою