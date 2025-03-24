"Після матчу Бельгія – Україна. Гра Зінченка в обороні – це просто жах! Таке враження, що людина взагалі не знає, як грати в обороні! Дає супернику прийняти м'яч, спокійно подивитися, куди дати націлену передачу до штрафного майданчика. Елементарно дає зробити передачу. Як забирати м'яч – взагалі нуль.

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Якби не Гуцуляк, який із ним грав на одному фланзі та за двох відбирав м'яч, трагедія була б і в першому таймі! А коли весь аналітичний відділ збірної перевів Гуцуляка на інший фланг і вийшов такий самий, як Зінченко, Циганков, то очі біжать, труси на місці. Відразу гол!

Щодо Сватка: ну хто сказав, що він гравець збірної? Ще в першому таймі суддя мав ставити пенальті за епізод проти Лукаку. Як так можна грати персонально?

Коли зазнав травми Миколенко, стало все зрозуміло, що нас чекає наприкінці гри. Коли випадає один-два – це трагедія, коли три і більше? То це КАТАСТРОФА!

Весь відділ аналітики назад у Дніпро! Розумники повинні відродити великий Дніпро!!! Добре дурити голову технологією у футболі", – написав Кевліч на своїй сторінці в Facebook.

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