"Важко підібрати слова. З першої до останньої хвилини ми виглядали жахливо. Я не можу пояснити причини. Не виконали план, не слухали тренера. Це була суцільна катастрофа. З такою грою команда не заслужила ні Ліги чемпіонів, ні навіть Ліги Європи.

Відео голів та огляд матчу Ньюкасл – Арсенал – 2:0

Якщо хтось з гравців не готовий до таких матчів – краще залишайтеся вдома. Арсеналу потрібні футболісти з яйцями. Це була одна з найважливіших ігор сезону. Всі дуже розчаровані та засмучені. Просимо вибачення у вболівальників. Не можу підібрати інших слів.

Не знаю, чому ми не виконали план тренера. Команда мала грати зовсім інакше. У роздягальні гробова тиша. 6 років чекаємо Ліги чемпіонів. Все було в наших руках. А на полі здавалося, що це Ньюкасл бореться за ЛЧ, а нам нічого не треба", – сказав Джака в інтерв'ю після гри.

Арсенал програв Ньюкаслу (0:2) та погіршив шанси на вихід у Лігу чемпіонів. Тепер все в руках Тоттенхема – "канонірам" потрібно сподіватися на поразку конкурентів від Норвіча, а самим обігрувати Евертон.

Арсенал бездарно програв Ньюкаслу, майже втративши шанси на ЛЧ – "сороки" переграли "канонірів" вперше за чотири роки