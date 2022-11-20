"Чемпіонат світу – це особлива подія. Коли я повернувся, то сказав, що чемпіонат світу буде великою метою для мене. За цей час багато що могло статися, тому я зосередився тільки на старанній роботі. Зараз тут гарна атмосфера.

Та ситуація дала мені… Скажімо так, дала мені почуття вдячності за те, що я живий і поруч з моєю сім'єю. Я думаю, що все інше просто відсунуто вбік. Я отримав можливість повернутися і стати тим, ким я був раніше – чоловіком, батьком.

Інтер отримав компенсацію за трагічну втрату Еріксена – міланці залишилися з великими збитками

Що не змінилося, так це моє ставлення до збірної. Я завжди сильно вірив у нашу національну команду, але після того, як я повернувся, вона має ще більшу вагу в моєму житті. Катарська спека і моє серце? А чому це має сильно впливати? Я думаю, вам краще спитати у лікаря.

Сподіваюся, ми зможемо пройти якнайдалі. Минулого разу на Євро хлопці впоралися без мене, але я сподіваюся, що ми зможемо пройти ще далі. Звичайно, я заздрив, що не був там минулого разу, але хлопці це заслужили. Я з нетерпінням чекаю на чемпіонат світу, ми мріємо про більше. Будемо грати поступово кожен матч, а потім подивимося, як далеко зайдемо", – наводить слова Еріксена Тipsbladet.

ЧС-2022: хто зіграє на Мундіалі у Катарі – заявки усіх 32 збірних