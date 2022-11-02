Катарці вдались до резонансних кроків, щоб отримати право на проведення чемпіонату світу-2022.

Швейцарська телерадіокомпанія SRF оприлюднила результати розслідування щодо шпигунської кампанії Катару проти керівництва ФІФА.

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Масштаби діяльності значні: протягом 9 років 66 агентів американської компанії Global Risk Advisors (яка складається з колишніх робітників американських спецслужб) проводили діяльність на 5 континентах. Бюджет операції становив 387 мільйонів доларів.

Це все було заради того, аби не допустити зміни рішення ФІФА щодо проведення чемпіонату світу-2022 саме в Катарі. Таким чином, у ФІФА з'явилась "невидима рука, яка намагалася тягнути за ниточки".

Шпигуни ж стверджують, що змогли проникнути у Виконавчий комітет ФІФА, доступ до якого є у 24 вищих футбольних чиновників. Керівництво Катару, зокрема емір країни, відкинуло усі звинувачення та відмовилось їх коментувати.

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