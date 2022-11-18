Схоже, чемпіонат світу у Катарі може побити всі рекорди за скандалами навіть ще до свого початку.

Інтерес до Мундіалю недостатній, тож влада країни-господарки ухвалила рішення наймати людей, щоб ті заповнювали стадіони під час матчів, повідомляє Sporx.

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Для цього обрали пакистанців, яким платитимуть по 10 доларів на день. Їх забезпечуватимуть 3-разовим харчуванням, безплатним житлом, а також футболками й прапорами країн, за які вони повинні будуть вболівати.

У розмові з британським Express мешканці Катару підтвердили, що бачили не одного пакистанця у символіці інших країн, та назвали їх акторами.

Цікавим є ще один момент. Якщо за кілька годин до матчу залишатимуться вільні місця навіть попри залучення пакистанців, на трибуни запрошуватимуть іноземців із будівництв поблизу, їхні заробітні плати на час матчів зберігатимуться.

Чемпіонат світу розпочнеться вже за два дні поєдинком Катару проти Еквадору. Триватиме форум до 18 грудня.

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