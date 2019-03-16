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Катар може приймати ЧС-2022 спільно з іншою країною – відома причина

10:20 70 Читать на русском
Катар може приймати ЧС-2022 спільно з іншою країною – відома причина
Катар – господар ЧС-2022 / Фото ФІФА

Потенційні нововведення від ФІФА можуть значно розширити місце проведення ЧС-2022.

Катар готовий об'єднатись з іншою країною для проведення на своїх територіях Мундіалю в 2022 році, повідомляє Goal.

ФІФА отримала 800 млн доларів від Катару за право проведення ЧС-2022, – The Sunday Times

Така необхідність може виникнути, якщо ФІФА остаточно вирішить розширити кількість країн-учасниць з 32-х до 48-команд.

У списку потенційних кандидатів на допомогу Катару розглядають Оман, Кувейт, Бахрейн, Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати. Заключне рішення щодо цього питання буде прийняте в червні поточного року.

Нагадаємо, Катар прийматиме Мундіаль, який відбудеться в грудні 2022 року.

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Теги
Світ Катар Катар ФІФА ЧС-2022
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