Катар може приймати ЧС-2022 спільно з іншою країною – відома причина

Потенційні нововведення від ФІФА можуть значно розширити місце проведення ЧС-2022.

Катар готовий об'єднатись з іншою країною для проведення на своїх територіях Мундіалю в 2022 році, повідомляє Goal.

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Така необхідність може виникнути, якщо ФІФА остаточно вирішить розширити кількість країн-учасниць з 32-х до 48-команд.

У списку потенційних кандидатів на допомогу Катару розглядають Оман, Кувейт, Бахрейн, Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати. Заключне рішення щодо цього питання буде прийняте в червні поточного року.

Нагадаємо, Катар прийматиме Мундіаль, який відбудеться в грудні 2022 року.

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