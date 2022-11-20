Катар – Еквадор: онлайн-трансляція матчу-відкриття ЧС-2022
Катар у матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2022 приймає збірну Еквадору. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відкриття Чемпіонату світу-2022 пройде у місті Ель-Хаур на стадіоні "Аль Байт". Старт зустрічі – о 18:00. Телетрансляція проходить на MEGOGO та Суспільному, текстову трансляцію проводить "Футбол 24".
Катар знову в епіцентрі скандалу – ФІФА отримала шокуючу інформацію щодо матчів перед ЧС-2022
Стартові склади
Катар: Аль-Шиб – Аль-Раві, Хухі, А. Хассан – Мігель, Хатем, Будіаф, Ахмед – Аль-Айдос– Афіф, Альмоез
Запасні: Ю Хассан, Баршам, Ваад, Салман, Алаелдін, Асад, Мунтарі, Хідір, Мохаммад, Мунір, Аль-Хаджрі, Мадібо, Аль-Хадрамі, Габер, Тарек
Еквадор: Галіндес – Ан. Пресіадо, Торрес, Інкап'є, Еступіньян – Плата, Мендес, Кайседо, Ібарра – Валенсія, Естрада
Запасні: Домінгес, Рамірес, Арболеда, Сіфуентос, Пако, Ай. Пресіадо, Арреага, Мено, Сармієнто, Паласіос, Франко, Ріаско, Поросо, Родрігес