Найрезонансніший, найскандальніший, найпомпезніший. Президент ФІФА навіть пророкує йому статус найуспішнішого. До чемпіонату світу в Катарі можна ставитися дуже по-різному. Незмінним залишається лише один факт – він ось-ось стартує. Вже у неділю, 20 листопада, відбудеться матч-відкриття, у якому господарі турніру прийматимуть Еквадор.

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Катар – Еквадор: де дивитися матч-відкриття ЧС-2022:

На території України чемпіонат світу будуть транслювати відразу кілька платформ. У загальному доступі матч транслюватиме Суспільне – у прямому ефірі своїх регіональних телеканалів, а також на онлайн-платформі Суспільне-Спорт. Також всі поєдинки в прямому ефірі будуть доступні на платформі MEGOGO.

Катарці вперше зіграють на Мундіалю. Таку можливість вони отримали як господарі турніру. А от для Еквадору це вже четвертий чемпіонат світ. За три минулі розіграші вони лише одного розу виходили до плей-офф, який для команди завершився на 1/8 фіналу. Історія очних протистоянь налічує один матч, товариський. Він відбувся 4 роки тому і завершився перемогою Катару з рахунком 4:3.

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