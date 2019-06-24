Катар – Аргентина – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Аргентина перемогла Катар і вийшла в плей-офф Копа Амерsка-2019. Дивіться відео голів та огляд матчу Катар – Аргентина.

Аргентинці з перших хвилини почали демонструвати домінацію над суперником. Вже на 4-й хвилині номінальні гості святкували взяття воріт. Відзначився форвард Інтера Лаутаро Мартінес.

Аргентина здобула перемогу над Катаром, прорвавшись у чвертьфінал Копа Амеріка-2019

Мессі та компанія не збавили обертів, гострі моменти все частіше виникали біля воріт Катару, але результативність підводила аргентинців.

Лише наприкінці матчу Агуеро влучним ударом закріпив перемогу гостей. 2:0. Збірна Аргентини посіла друге місце групи В і вийшла в плей-офф турніру.