toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Катар – Аргентина – 0:2 – відео голів та огляд матчу

00:20 48 Читать на русском
Катар – Аргентина – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Катар – Аргентина – 0:2 – відео голів та огляд матчу / Фото AFA

Аргентина перемогла Катар і вийшла в плей-офф Копа Амерsка-2019. Дивіться відео голів та огляд матчу Катар – Аргентина.

 
Лаутаро Мартінес 4’
Серхіо Агуеро 83’
4’ Лаутаро Мартінес
83’ Серхіо Агуеро

Аргентинці з перших хвилини почали демонструвати домінацію над суперником. Вже на 4-й хвилині номінальні гості святкували взяття воріт. Відзначився форвард Інтера Лаутаро Мартінес.

Аргентина здобула перемогу над Катаром, прорвавшись у чвертьфінал Копа Амеріка-2019

Мессі та компанія не збавили обертів, гострі моменти все частіше виникали біля воріт Катару, але результативність підводила аргентинців.

Лише наприкінці матчу Агуеро влучним ударом закріпив перемогу гостей. 2:0. Збірна Аргентини посіла друге місце групи В і вийшла в плей-офф турніру.

blog_ava
"Я ненавиджу несправедливість і насильство". Правила життя Зінедіна Зідана
23 червня
10665
Теги
Світ Відеоновини Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Катар - Аргентина Катар Катар Аргентина Аргентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
1
год
:
23
хв
Чилі
02:00
Уругвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук