Аргентина здобула перемогу над Катаром, прорвавшись у чвертьфінал Копа Амеріка-2019

В матчі 3-го туру групового етапу Кубка Америки-2019 збірна Аргентини завдяки голам Лаутаро Мартінеса та Серхіо Агуеро переграла Катар, ставши чвертьфіналістом турніру.

Матч мав важливе значення для обох збірних, адже питання виходу з групи вирішено ще не було. Катар потребував бодай одного очка, а для Аргентини нічия виглядала величезним ризиком. Мессі і компанія налаштовувалися на розгром, адже у паралельній зустрічі Парагвай міг здобути перемогу над невмотивованою Колумбією – і тоді вихід з групи відбувався б за рейтингом третіх команд.

"Альбіселесте" почали так, як від них і очікувалося. Вже на 3-й хвилині Мессі пробив над воротами після скидки від Ло Чельсо, а на 4-й з відскоку з меж штрафного завдав удару Мартінес – трохи нижче, але все одно високо. Катарцям цього вистачило, щоб занервувати: за кільканадцять секунд після моменту Лаутаро захисник Аль Раві обрізався, викотивши м'яч прямо на нього ж. Мартінес не розгубився, одразу пробивши в правий нижній кут – 0:1.

Після цього аргентинці захопили ініціативу та почали розривати оборону суперника. На 14-й хвилині міг відзначитись Ло Чельсо, який з розвороту пробив після прориву Агуеро до карного майданчика – вище воріт. На 15-й Джованні повторив спробу метрів з 20-ти, але у площину влучити знову не вдалося. На 22-й прекрасний шанс відзначитись втратив Агуеро, який отримав передачу від Мессі та з меж штрафного покотив сферу повз праву стійку.

Поступово катарці вирівняли хід матчі, ставши подовгу катати м'яч у центрі. Арабам вдавалося різко загострювати – як от на 18-й хвилині, коли Аль Хайдос отримав розрізний пас та вийшов віч-на-віч з Армані, майже перекинувши його. Франко зачепив м'яч, не давши йому закотитися у ворота, а рефері ще й офсайд помітив. Загалом, до 40-х хвилин нічого цікавого на полі не відбувалося: Катар катав м'яч і намагався прорізати захист "альбіселесте" одним пасом, а Аргентина проводила затяжні позиційні атаки.

Завершення першого тайму вийшло веселим. Аргентина могла забити на 39-й хвилині після паніки у штрафному Катара: Мартінес замкнув подачу Де Пауля, Аль Шиб парирував, а відскок підхопив Агуеро; він прострілив на Лаутаро, а той покотив у лівий нижній кут – захисники винесли м'яч з лінії воріт! Добивання ж вийшло невдалим. Араби відповіли не менш ефектно: на 44-й Фойт збив Альмоеза перед власним карним майданчиком і сів на жовту картку, а Аль Раві зі стандартного положення вистрілив у лівий кут – стійка врятувала "альбіселесте"! На цьому команди розійшлися по роздягальнях.

Одразу по перерві команди обмінялися двома не дуже гострими моментами: Аргентина провела швидку контратаку з ударом Агуеро по центру (Аль Шиб спіймав м'яч), а Катар завершив позиційний наступ пострілом Абдельазіза з дистанції – слабенько для Армані. На 60-й Кун міг забити з передачі свого кума Мессі, пробивши з лівого краю штрафного, однак м'яч встигли накрити захисники.

Після цього Аргентина відверто затиснула Катар. На 62-й Агуеро прийняв пас з правого флангу та потужно пробив метрів з 13-ти в правий кут (Аль Шиб знову врятував), на 63-й Паредесу не вистачило до замикання прострілу Де Пауля ліченої секунди, а на 66-й Кун з лінії штрафного бахнув в дальню дев'ятку – м'яч пролетів поруч з нею. Араби відповіли лише на 70-й після проходу Афіфа, але у завершенні хавбек відверто запоров удар. Тут же могло прийти покарання за марнотратство: на 72-й Агуеро впав біля воріт Аль Шиба, а на 73-й Мессі пробив з лівої метрів з 11-ти – пенальті не призначили, а Лео запустив м'яч у небо.

Ліонель Скалоні кинув у бій Пауло Дибалу, який вже на 78-й хвилині міг поставити крапку в матчі, замкнувши прекрасну передачу Акуньї в спини захисникам – м'яч зрізався з ноги Пауло. На 82-й зі стандарту по центру пробив Лео, але Аль Шиб впорався; втім, перманентний тиск "альбіселесте" вже за хвилину завершився неминучим взяттям воріт Катару. Дибала віддав пас на хід Агуеро, а той прорвався по правому напівфлангу до штрафного та пробив у дальній кут – 0:2! Після цього Аргентині було достатньо просто дограти зустріч без помилок, що й було успішно виконано.

Таким чином, Аргентина набрала чотири очки й вийшла на друге місце групи В, прорвавшись у чвертьфінал Копа Амеріка-2019. Катар з одним очком залишився четвертим, завершивши турнір.