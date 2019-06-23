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Аргентина здобула перемогу над Катаром, прорвавшись у чвертьфінал Копа Амеріка-2019

23 червня 23:57 511 Читать на русском
Аргентина здобула перемогу над Катаром, прорвавшись у чвертьфінал Копа Амеріка-2019
Катар – Аргентина – 0:2

В матчі 3-го туру групового етапу Кубка Америки-2019 збірна Аргентини завдяки голам Лаутаро Мартінеса та Серхіо Агуеро переграла Катар, ставши чвертьфіналістом турніру.

 
Лаутаро Мартінес 4’
Серхіо Агуеро 83’
4’ Лаутаро Мартінес
83’ Серхіо Агуеро

Матч мав важливе значення для обох збірних, адже питання виходу з групи вирішено ще не було. Катар потребував бодай одного очка, а для Аргентини нічия виглядала величезним ризиком. Мессі і компанія налаштовувалися на розгром, адже у паралельній зустрічі Парагвай міг здобути перемогу над невмотивованою Колумбією – і тоді вихід з групи відбувався б за рейтингом третіх команд.

"Альбіселесте" почали так, як від них і очікувалося. Вже на 3-й хвилині Мессі пробив над воротами після скидки від Ло Чельсо, а на 4-й з відскоку з меж штрафного завдав удару Мартінес – трохи нижче, але все одно високо. Катарцям цього вистачило, щоб занервувати: за кільканадцять секунд після моменту Лаутаро захисник Аль Раві обрізався, викотивши м'яч прямо на нього ж. Мартінес не розгубився, одразу пробивши в правий нижній кут – 0:1.

Після цього аргентинці захопили ініціативу та почали розривати оборону суперника. На 14-й хвилині міг відзначитись Ло Чельсо, який з розвороту пробив після прориву Агуеро до карного майданчика – вище воріт. На 15-й Джованні повторив спробу метрів з 20-ти, але у площину влучити знову не вдалося. На 22-й прекрасний шанс відзначитись втратив Агуеро, який отримав передачу від Мессі та з меж штрафного покотив сферу повз праву стійку.

Поступово катарці вирівняли хід матчі, ставши подовгу катати м'яч у центрі. Арабам вдавалося різко загострювати – як от на 18-й хвилині, коли Аль Хайдос отримав розрізний пас та вийшов віч-на-віч з Армані, майже перекинувши його. Франко зачепив м'яч, не давши йому закотитися у ворота, а рефері ще й офсайд помітив. Загалом, до 40-х хвилин нічого цікавого на полі не відбувалося: Катар катав м'яч і намагався прорізати захист "альбіселесте" одним пасом, а Аргентина проводила затяжні позиційні атаки.

Завершення першого тайму вийшло веселим. Аргентина могла забити на 39-й хвилині після паніки у штрафному Катара: Мартінес замкнув подачу Де Пауля, Аль Шиб парирував, а відскок підхопив Агуеро; він прострілив на Лаутаро, а той покотив у лівий нижній кут – захисники винесли м'яч з лінії воріт! Добивання ж вийшло невдалим. Араби відповіли не менш ефектно: на 44-й Фойт збив Альмоеза перед власним карним майданчиком і сів на жовту картку, а Аль Раві зі стандартного положення вистрілив у лівий кут – стійка врятувала "альбіселесте"! На цьому команди розійшлися по роздягальнях.

Одразу по перерві команди обмінялися двома не дуже гострими моментами: Аргентина провела швидку контратаку з ударом Агуеро по центру (Аль Шиб спіймав м'яч), а Катар завершив позиційний наступ пострілом Абдельазіза з дистанції – слабенько для Армані. На 60-й Кун міг забити з передачі свого кума Мессі, пробивши з лівого краю штрафного, однак м'яч встигли накрити захисники.

Після цього Аргентина відверто затиснула Катар. На 62-й Агуеро прийняв пас з правого флангу та потужно пробив метрів з 13-ти в правий кут (Аль Шиб знову врятував), на 63-й Паредесу не вистачило до замикання прострілу Де Пауля ліченої секунди, а на 66-й Кун з лінії штрафного бахнув в дальню дев'ятку – м'яч пролетів поруч з нею. Араби відповіли лише на 70-й після проходу Афіфа, але у завершенні хавбек відверто запоров удар. Тут же могло прийти покарання за марнотратство: на 72-й Агуеро впав біля воріт Аль Шиба, а на 73-й Мессі пробив з лівої метрів з 11-ти – пенальті не призначили, а Лео запустив м'яч у небо.

Ліонель Скалоні кинув у бій Пауло Дибалу, який вже на 78-й хвилині міг поставити крапку в матчі, замкнувши прекрасну передачу Акуньї в спини захисникам – м'яч зрізався з ноги Пауло. На 82-й зі стандарту по центру пробив Лео, але Аль Шиб впорався; втім, перманентний тиск "альбіселесте" вже за хвилину завершився неминучим взяттям воріт Катару. Дибала віддав пас на хід Агуеро, а той прорвався по правому напівфлангу до штрафного та пробив у дальній кут – 0:2! Після цього Аргентині було достатньо просто дограти зустріч без помилок, що й було успішно виконано.

Таким чином, Аргентина набрала чотири очки й вийшла на друге місце групи В, прорвавшись у чвертьфінал Копа Амеріка-2019. Катар з одним очком залишився четвертим, завершивши турнір.

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