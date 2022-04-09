Фінансова ситуація в клубі була складною упродовж останніх семи років. В грудні Катанію визнали банкрутом, але апеляція дозволила відтермінувати неминуче.

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Напередодні італійський суд підтвердив попереднє рішення, а FIGC анулювала членство "слонів" у організації, повідомляє Goal Italia. Катанія навіть не завершить сезон Серії С, де наразі перебуває у середині таблиці з хорошими шансами на потрапляння у зону плей-офф за підвищення у класі.

Сицилійський клуб був заснований у 1908 році під назвою Про Патрія, а в 1946-му став Катанією. Останній виступ команди на рівні Серії А був у сезоні 2013/14. Влітку 2013-го острів'яни продали півзахисника Папу Гомеса Металісту. За Катанія свого часу виступали Клаудіо Раньєрі, Роберто Де Дзербі та інші відомі футбольні постаті.