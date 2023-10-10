Нападник Арсенала Букайо Сака не зможе взяти участь у матчах збірної Англії проти Австралії та Італії через травму.

Сака був відсутній на полі під час переможного матчу Арсеналу над Манчестер Сіті (1:0) у чемпіонаті Англії минулої неділі через травму підколінного сухожилля. У понеділок, 9 жовтня, FA підтвердила, що Сака не потрапив до заявки збірної Англії на два найближчі матчі з Австралією (13 жовтня) та Італією (17 жовтня).

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При цьому головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт вирішив не робити заміну в заявці, яка тепер налічуватиме 25 гравців замість 26.

Відсутність Саки в матчі з Ман Сіті поклала кінець серії з 87 матчів поспіль у Прем'єр-лізі, в яких Арсенал обов'язково вдавався до послуг Букайо.

Нагадаємо, що у матчі 2-го туру відбору до Євро-2024 у складі збірної Англії Сака оформив гол+пас у матчі з Україною (2:0).

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