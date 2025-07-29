Вінгер Тейджон Б'юкенен перейшов з Інтера до Вільяреала.

Вільяреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Тейджона Б'юкенена. Він став третім придбанням клубу цього літа і підписав п'ятирічну угоду.

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Як інформує Marca, Вільяреал заплатив за гравця Інтеру 8,5 млн євро. Також "нерадзуррі" отримають 20% з майбутнього перепродажу вінгера.

Тейджон Б'юкенен приєднався до Вільяреала в зимове трансферне вікно минулого сезону. Він проявив себе добре, хоча грав не так багато – всього 13 матчів. Проте, Б'юкенен допоміг команді пробитися в Лігу чемпіонів.

У Вільяреала було право викупу гравця за 13 млн євро, але клуб ним не скористався. Тепер "Жовта субмарина" домовилася з Інтером за скромнішу компенсацію.

Нагадаємо, що в недавньому контрольному матчі між збірними України та Канади (2:4) Б'юкенен оформив гол + асист.

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