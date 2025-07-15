Альмада переходить в Атлетіко, інформує офіційний сайт "кольчонерос". Аргентинець вже погодив з мадридським клубом умови особистого контракту.

Новачок АПЛ посилився екс-захисником Атлетіко

Згідно з Фабріціо Романо, Атлетіко придбає гравця, який забивав у ворота збірної України на Олімпіаді, за 40 млн євро. Альмада стане заміною Анхелю Корреа. Він підпише контракт після проходження медогляду.

Останній сезон Альмада провів в оренді у складі Ліона. Що цікаво, згідно з Marca, ще тиждень тому "червоно-білі" вважали підписання Тьяго недоцільним.

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