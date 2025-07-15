Кат України переходить в Атлетіко – тиждень тому клуб вважав його підписання недоцільним
22:16 - Читати іншою мовою
Півзахисник Ботафого Тьяго Альмада продовжить кар'єру в Атлетіко.
Альмада переходить в Атлетіко, інформує офіційний сайт "кольчонерос". Аргентинець вже погодив з мадридським клубом умови особистого контракту.
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Згідно з Фабріціо Романо, Атлетіко придбає гравця, який забивав у ворота збірної України на Олімпіаді, за 40 млн євро. Альмада стане заміною Анхелю Корреа. Він підпише контракт після проходження медогляду.
Останній сезон Альмада провів в оренді у складі Ліона. Що цікаво, згідно з Marca, ще тиждень тому "червоно-білі" вважали підписання Тьяго недоцільним.
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