Кваліфікація раунду плей-офф Ліги Європи, матчі-відповіді

Самсунспор – Панатінаїкос – 0:0 (перший матч – 1:2)

ПАОК – Рієка – 5:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Мейте, 12, Константеліас, 25, Чалов, 56, Якумакіс, 77, Пелкас, 89

На 71-й хвилині вилучений Майсторович (Рієка, друга жовта)

Самсунспору потрібно було відіграватися вдома після гостьової поразки з рахунком 1:2, але в першому таймі всі гольові моменти створювалися тільки біля воріт турків: Кір'якопулос і Іоаннідіс (він проводив свій останній матч за "зелених" перед переходом в Спортінг за 22 млн євро) своїми можливостями скористатися не зуміли.

Мітьюлланд переміг КуПС і вийшов у основний етап Ліги Європи, Мальме відправив Сігму в Лігу конференцій

Після перерви Тете в швидкій атаці поскупився і завдав удару, хоча Пелістрі перебував у більш вигідній позиції. Проте, незважаючи на те, що команді Руя Віторії так і не вдалося забити, вона вийшла в основний етап Ліги Європи.

ПАОК зумів оформити переконливий камбек у матчі з Рієкою після поразки в Хорватії з рахунком 0:1. Третій гол у цій зустрічі забив росіянин Чалов – він відправив м'яч у порожні ворота з декількох метрів. Ключовим же в цій зустрічі став другий гол Константеліаса – він забив його, прорвавшись крізь оборону.