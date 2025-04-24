Малік Тіллман запізнився на збори команди й тим самим позбувся місця в основному складі на матч із Твенте, який буде зіграно сьогодні, 24 квітня. Замість американця в півзахисті зіграє Ісмаель Сайбарі.

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Нагадаємо, що Тіллман оформив дубль у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів. Завдяки цьому ПСВ вирвав перемогу з рахунком 3:2.

Матч Твенте – ПСВ є центральним у 30-му турі Ередивізі: ейндховенці посідають друге місце в турнірній таблиці, а команда з Енсхеде – п'яте. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

У цьому сезоні Малік забив за ПСВ 12 голів у всіх турнірах.

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