Кат Шахтаря став найкращим гравцем тижня Ліги Європи

УЄФА оголосив результати заочної боротьби за звання гравця тижня в ЛЄ.

Форвард міланського Інтера Лаутаро Мартінес переміг у цьому голосуванні, інформує офіційний Твіттер Ліги Європи.

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Нападник "нерадзуррі" допоміг італійцям розгромити донецький Шахтар у півфіналі – на його рахунку два голи та асист. За нагороду також вели боротьбу нападник Інтера Ромелу Лукаку, голкіпер Севільї Ясін Буну та хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.

Відзначимо, що фіналістами Ліги Європи сезону-2019/20 стали міланський Інтер та іспанська Севілья. Вирішальний поєдинок відбудеться 21 серпня у німецькому Кельні.

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