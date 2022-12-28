Генеральний менеджер генуезців Йоганнес Шпорс та спортивний директор Карло Тальдо сформували список гравців, які могли б підсилити атаку команди, повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на Tuttosport.

Шевченко хоче бачити в Дженоа найкращого молодого гравця Італії

За інформацією джерела, на радарі Дженоа перебуває форвард московського Спартака Есекієль Понсе, зірочка Гронігена Йорген Ларсен, резервіст Удінезе Ігнасіо Пуссетто. Найцікавіше ім'я у списку – Жордан Сібачо із Янг Бойз. Американець проводить дуже результативний сезон, а його гол став переможний у матчі першого туру ЛЧ проти Манчестер Юнайтед (2:1).

До слова, перше коло Серії А Дженоа завершила у зоні вильоту. Наразі команда Андрія Шевченка посідає 18-е місце, від безпечної зони її відділяє 5 очок.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів