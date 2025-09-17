Олімпіакос та Пафос зустрілись у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Олімпіакос та Пафос відкривали ігровий день середи. Кіпріоти запам'ятались у цьогорічній кваліфікації тим, що легко вибили київське Динамо (яке в підсумку взагалі опустилось до Ліги конференцій). Олімпіакос же потрапив до основного етапу напряму.

Перший тайм не потішив небезпечними моментами – лише один удар у площину із 6-ти загальних (по 3 від кожної команди). Однак, на 26-й хвилині нападник Пафоса Бруну грубо зіграв проти Ліроли в центрі поля, в'їхавши шипами в ногу суперника. Це була не єдина неприємна новина для кіпріотів – трохи пізніше Давід Луїс та Дімата були замінені на Пілеаса та Оршіча відповідно. Легендарний бразилець зазнав пошкодження, про що сигналізував тренеру. А от голів до перерви не було – команди пішли на відпочинок з нулями на табло.

У другому таймі моментів стало більше, особливо біля воріт Пафоса. Воно і не дивно, адже Олімпіакос грав у більшості. Конкурент Яремчука Мехді Таремі, який вийшов на заміну на старті другого тайму, у підкаті ззаду скосив Жажа. Після перегляду VAR арбітр змінив рішення щодо іранця – лише жовта!

Олімпіакос користався своєю чисельною перевагою, але виходило не дуже – із 18 ударів у сторону воріт лише 3 прийшлись у площину. Пафос зумів відбитись та втримати суху нічию в своєму дебюті в основному раунді Ліги чемпіонів.

