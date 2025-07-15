Прес-служба ЛНЗ повідомила про перехід 23-річного косовського захисника Хайдіна Саліху в варшавську Полонію.

Український голкіпер вже тренується з учасником єврокубків з Британії

Контракт із футболістом укладено на умовах річної оренди з опцією викупу. Саліху провів в складі черкаського клубу 35 матчів, в яких відзначився 4 забитими м'ячами та 1 асистом. Також раніше він виступав за клуби вищих дивізіонів Косово (Ллапі, Дріта), Хорватії (Локомотів Загреб) та Албанії (Лачі). У сезоні 2023/24 провів два матчі за Дріту у кваліфікації Ліги конференцій.

"Українська ліга, де я грав останнім часом, дуже фізична. Здається, в Польщі так само. Я добре почуваюся в такій боротьбі й хочу це продемонструвати на полі. Раніше грав у Хорватії та Україні, тож зміна країни – не проблема. Вірю, що швидко адаптуюсь у Варшаві", – поділився Саліху після переходу.

Transfermarkt оцінює гравця в 700 тисяч євро.

Нагадаємо, що саме гол Саліху після помилки Нещерета в УПЛ 2023/24 значною мірою вплинув на втрату шансів Динамо здобути чемпіонство. Також результативний захисник забивав у ворота Шахтаря.

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