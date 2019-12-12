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Кастань – про гол Шахтарю: Коли арбітр вказав на центр поля, відчуття було унікальним

20:36 147 Читать на русском
Кастань – про гол Шахтарю: Коли арбітр вказав на центр поля, відчуття було унікальним
Тімоті Кастань / фото із соцмереж

Захисник Аталанти Тімоті Кастань поділився враженнями від матчу завершального туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (3:0).

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

"Я так довго чекав на цей гол, передусім, увесь той час, коли епізод розглядав VAR. Коли арбітр вказав на центр поля, відчуття було унікальним.

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Ми робили неймовірні речі і в минулому сезоні, і в цій кампанії, але сьогодні – це просто фантастичний момент. Це вперше Аталанта грає в Лізі чемпіонів, і нам все ж таки вдалося вийти у плей-офф", – сказав Кастань в коментарі Sky Sport Italia.

Нагадаємо Аталанта в останньому турі розгромила Шахтар, а Кастань став автором першого гола у поєдинку. Перемога над "гірниками" дозволила бергамаскам піднятись з четвертого місця на друге, та гарантувала італійцям весняну частину найпрестижнішого клубного турніру.

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Відеоновини Тімоті Кастань Тімоті Кастань Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Відеоасистент арбітра (VAR) Шахтар - Аталанта
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