Кастань – про гол Шахтарю: Коли арбітр вказав на центр поля, відчуття було унікальним

Захисник Аталанти Тімоті Кастань поділився враженнями від матчу завершального туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (3:0).

"Я так довго чекав на цей гол, передусім, увесь той час, коли епізод розглядав VAR. Коли арбітр вказав на центр поля, відчуття було унікальним.

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Ми робили неймовірні речі і в минулому сезоні, і в цій кампанії, але сьогодні – це просто фантастичний момент. Це вперше Аталанта грає в Лізі чемпіонів, і нам все ж таки вдалося вийти у плей-офф", – сказав Кастань в коментарі Sky Sport Italia.

Нагадаємо Аталанта в останньому турі розгромила Шахтар, а Кастань став автором першого гола у поєдинку. Перемога над "гірниками" дозволила бергамаскам піднятись з четвертого місця на друге, та гарантувала італійцям весняну частину найпрестижнішого клубного турніру.

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