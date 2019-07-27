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Кассано застеріг Інтер від придбання Лукаку та запропонував несподівану альтернативу

07:30 508 Читать на русском
Кассано застеріг Інтер від придбання Лукаку та запропонував несподівану альтернативу
Ромелу Лукаку / Фото The Star Online

Екс-форвард Інтера та збірної Італії Антоніо Кассано дав пораду колишньому клубу щодо позиції нападника.

"Лукаку в Інтері? Мені ця ідея не подобається, а за 85 млн євро – це взагалі безумство.

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А якщо Ювентус хоче Мауро Ікарді, то я б вважав за краще бачити в Інтері Гонсало Ігуаїна. Як на мене, то Ігуаїн сильніший за Ікарді", – цитує Кассано Sky Sports.

За інформацією ЗМІ, на трансфері форварда Манчестер Юнайтед наполягає особисто наставник Інтера Антоніо Конте. Керівництво "нерадзурі" вже зробило кілька пропозицій манкуніанцям щодо бельгійця, але сума не влаштувала МЮ.

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