Кассано застеріг Інтер від придбання Лукаку та запропонував несподівану альтернативу

Екс-форвард Інтера та збірної Італії Антоніо Кассано дав пораду колишньому клубу щодо позиції нападника.

"Лукаку в Інтері? Мені ця ідея не подобається, а за 85 млн євро – це взагалі безумство.

Манчестер Юнайтед знайшов заміну Лукаку у Франції

А якщо Ювентус хоче Мауро Ікарді, то я б вважав за краще бачити в Інтері Гонсало Ігуаїна. Як на мене, то Ігуаїн сильніший за Ікарді", – цитує Кассано Sky Sports.

За інформацією ЗМІ, на трансфері форварда Манчестер Юнайтед наполягає особисто наставник Інтера Антоніо Конте. Керівництво "нерадзурі" вже зробило кілька пропозицій манкуніанцям щодо бельгійця, але сума не влаштувала МЮ.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів