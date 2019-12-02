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Кассано: У Роналду великі проблеми з Саррі

16:36 320 Читать на русском
Кассано: У Роналду великі проблеми з Саррі
Кріштіану Роналду і Мауріціо Саррі / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник збірної Італії Антоніо Кассано припустив, що між форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду і головним тренером команди Мауріціо Саррі є непорозуміння.

"Думаю, у Роналду великі проблеми з Саррі. Все почалося з тих замін, а таке не сподобалося б будь-якому гравцеві. Думаю, між ними є конфлікт, але Ювентус спритно намагається це замаскувати", – сказав Кассано в інтерв'ю Canale 5.

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Нагадаємо, у домашній грі 12-го туру Серії А проти Мілана (1:0) Роналду був замінений на 55-й хвилині, що дуже розлютило форварда. Португалець, не потиснувши руку головному тренеру туринців Мауріціо Саррі, одразу ж пішов у роздягальню і, не дочекавшись закінчення матчу, покинув стадіон за кілька хвилин до фінального свистка.

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