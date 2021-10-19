"Досить драм. Кріштіану Роналду – найкращий гравець в історії? Він навіть не входить в п'ятірку найкращих.

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Для мене Ліонель Мессі, Пеле, Марадона, Кройф і Роналдо – це феномени іншого рівня. Якби мені довелося когось міняти в списку, я б додав ще Марко ван Бастена", – цитує Кассано Italia24.

Нагадаємо, 36-річний Кріштіану влітку підписав контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2023-го та вже встиг відзначитись за манкуніанців 5-ма голами.

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