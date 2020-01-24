Касорла заявив про бажання повернутися в Арсенал

Колишній футболіст Арсенала Санті Касорла, який нині виступає за Вільяреал, зізнався, що хотів би ще раз зіграти за лондонський клуб.

"Не знаю, можливо це чи ні, але я хочу зіграти ще хоч один матч за Арсенал перед завершенням кар'єри. Глибоко шкодую, що не зміг належним чином попрощатися з "канонірами".

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Арсенал був найбільшим клубом, за який я грав. Я пишаюся тим, що був футболістом Арсенала. Я особливо вдячний уболівальникам, які підтримували мене навіть після того, як я покинув клуб. Я хотів би знову бути частиною сім'ї "канонірів" в майбутньому", – цитує Касорла Goal.

Нагадаємо, Касорла виступав за Арсенал з 2012-го по 2018-й рік і провів 180 матчів за лондонський клуб (29 голів і 45 гольових передач). Три останні роки в Англії іспанець не грав через проблеми зі здоров'ям. Додамо, що Санті двічі виграва чемпіонат Європи (2008, 2012) у складі збірної Іспанії.

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