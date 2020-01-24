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Касорла заявив про бажання повернутися в Арсенал

06:00 206 Читать на русском
Касорла заявив про бажання повернутися в Арсенал
Санті Касорла / фото із відкритих джерел

Колишній футболіст Арсенала Санті Касорла, який нині виступає за Вільяреал, зізнався, що хотів би ще раз зіграти за лондонський клуб.

"Не знаю, можливо це чи ні, але я хочу зіграти ще хоч один матч за Арсенал перед завершенням кар'єри. Глибоко шкодую, що не зміг належним чином попрощатися з "канонірами".

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Арсенал був найбільшим клубом, за який я грав. Я пишаюся тим, що був футболістом Арсенала. Я особливо вдячний уболівальникам, які підтримували мене навіть після того, як я покинув клуб. Я хотів би знову бути частиною сім'ї "канонірів" в майбутньому", – цитує Касорла Goal.

Нагадаємо, Касорла виступав за Арсенал з 2012-го по 2018-й рік і провів 180 матчів за лондонський клуб (29 голів і 45 гольових передач). Три останні роки в Англії іспанець не грав через проблеми зі здоров'ям. Додамо, що Санті двічі виграва чемпіонат Європи (2008, 2012) у складі збірної Іспанії.

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Сантьяго Касорла Сантьяго Касорла Вільяреал Вільяреал
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