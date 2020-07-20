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Касорла перейшов в Аль-Садд Хаві

14:52 - Читать на русском
Касорла перейшов в Аль-Садд Хаві
Сантьяго Касорла / Фото з відкритих джерел

Досвідчений екс-гравець іспанського Вільяреала Санті Касорла продовжить кар'єру в екзотичному чемпіонаті.

Іспанський півзахисник Сантьяго Касорла продовжить кар'єру в катарському Аль-Садді, повідомляє офіційний Твіттер команди.

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Останнім клубом 35-річного футболіста був Вільяреал, який він покинув кілька днів тому. У Катарі Касорла виступатиме під керівництвом колишнього хавбека Барселони Хаві Ернандеса. Про терміни контракту не повідомляється.

У поточному сезоні Санті зіграв за Вільяреал у 40 матчах у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 11 результативних передач.

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Теги
Трансфери Аль-Садд Аль-Садд Світ Хаві Хаві Ернандес Сантьяго Сантьяго Касорла Вільяреал Вільяреал
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