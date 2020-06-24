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Касорла може підсилити команду Хаві

07:30 - Читать на русском
Касорла може підсилити команду Хаві
Сантьяго Касорла / EFE

Досвідчений півзахисник іспанського Вільяреала Санті Касорла може перебратися до екзотичного чемпіонату. На нього претендує катарський Аль-садд.

Ветеран зацікавив клуб із країни-господаря ЧС-2022, повідомляє Cadena SER.

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У підписанні Касорли особисто зацікавлений керманич Аль-Садда Хаві. Вони разом виступали в складі збірної Іспанії. Контракт 35-річного хавбека з "Жовтою субмариною" завершує дію цього літа, тому на Близький Схід він може перебратися у статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні Санті Касорла провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Раніше він захищав кольори лондонського Арсенала, Малаги та Рекреатіво.

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Теги
Вільяреал Вільяреал Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Аль-Садд Аль-Садд Світ Сантьяго Сантьяго Касорла
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