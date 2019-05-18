Касорла емоційно відреагував на виклик до збірної Іспанії

Півзахисник Вільяреала Санті Касорла прокоментував перший із 2015 року виклик до національної команди.

"Ти завжди мрієш, що одного дня повернешся до збірної, але після двох років травм для мене це було щось таке, що дуже важко уявити.

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Я неймовірно радий цьому. Мене все ще трусить, відверто кажучи, коли я читаю всі ці приємні повідомлення, які мені надсилають. Я не міг уявити цього навіть у своїх найбожевільніших снах. Хочу подякувати людям, які були поруч у важкі моменти.

Я планую насолоджуватися цим, викластися повністю, як і завжди в збірній. Цей сезон уже доволі непоганий, чого я зовсім не очікував, особливо такого кінця. Якщо б хтось мені сказав, що все так складеться, я б не повірив.

Я пропустив через травми два роки, повернутися на топ-рівень після такого дуже важко. До того ж особливий вік. Я розумів, що буде важко знову повернутися до збірної", – цитує 34-річного хавбека AS.

У сезоні 2018/19 Санті Касорла провів 34 матчі в Ла Лізі, в яких забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач. Найближчий матч іспанська збірна проведе проти Фарер 7 червня.

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