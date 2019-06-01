Касимпаша призначила й звільнила тренера впродовж 4-х годин – фейл дня

Керівництво турецької Касимпаші оголосила про призначення Ібрагіма Узюльмеза головним тренером, та потім щось пішло не так.

Вранці стамбульці повідомили про призначення 45-річного тренера керманичем команди на офіційному сайті клубу.

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Проте, через 4 години ресурс оновив інформацію: Узюльмез не буде головним тренером Касимпаші, оскільки сторони не зуміли домовитися про умови співпраці й, зрештою, не підписали контракт. Отже, середняк турецької Суперліги продовжить пошуки нового наставника.

Ібрагім Узюльмез відомий за виступами в Бешикташі та збірній Туреччині. Самостійну тренерську кар'єру він розпочав у 2015 році. Фахівець раніше працював із Елязигспором, Генчлерберлігі, Газіантепспором і Різеспором.