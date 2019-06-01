toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Касимпаша призначила й звільнила тренера впродовж 4-х годин – фейл дня

20:57 476 Читать на русском
Касимпаша призначила й звільнила тренера впродовж 4-х годин – фейл дня
Ібрагім Узюльмез / фото із соцмереж

Керівництво турецької Касимпаші оголосила про призначення Ібрагіма Узюльмеза головним тренером, та потім щось пішло не так.

Вранці стамбульці повідомили про призначення 45-річного тренера керманичем команди на офіційному сайті клубу.

Автобус Ліверпуля застряг у тунелі по дорозі на стадіон фіналу Ліги чемпіонів – курйоз дня

Проте, через 4 години ресурс оновив інформацію: Узюльмез не буде головним тренером Касимпаші, оскільки сторони не зуміли домовитися про умови співпраці й, зрештою, не підписали контракт. Отже, середняк турецької Суперліги продовжить пошуки нового наставника.

Ібрагім Узюльмез відомий за виступами в Бешикташі та збірній Туреччині. Самостійну тренерську кар'єру він розпочав у 2015 році. Фахівець раніше працював із Елязигспором, Генчлерберлігі, Газіантепспором і Різеспором.

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 2018/19
21:50
13204
Теги
футбольні курйози Туреччина Касимпаша Касимпаша
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
7
хв
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук