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Касільяс запропонував новий формат вручення "Золотого м'яча"

10:20 486 Читать на русском
Касільяс запропонував новий формат вручення "Золотого м'яча"
Ікер Касільяс / Reuters

Колишній голкіпер Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс вважає нинішній формат вручення "Золотого м'яча" не ідеальним.

"Складно обговорювати "Золотий м'яч", адже неясно, хто його заслуговує. У минулому сезоні найкращим захисником був ван Дейк.

Касільяс не гратиме за Порту у наступному сезоні – голкіпер отримав керівну посаду

Потрібно вручати приз гравцям кожної позиції – воротареві, захиснику, півзахиснику і нападнику", – поділився думкою Касільяс у своєму твіттері.

Нагадаємо, "Золотий м'яч" вручають на початку грудня. Минулого року Лука Модріч перервав гегемонію Роналду та Мессі, які по черзі отримували нагороду з 2008 року.

Касільяс може повернутись на поле після інфаркту в грудні – на голкіпера чекає низка медобстежень

Додамо, що Касільяс призупинив кар'єру через проблеми із серцем та отримав керівну посаду в Порту.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Іспанія Золотий м'яч Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ікер Касільяс Ікер Касільяс Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Порту Порту
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