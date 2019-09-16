Касільяс запропонував новий формат вручення "Золотого м'яча"

Колишній голкіпер Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс вважає нинішній формат вручення "Золотого м'яча" не ідеальним.

"Складно обговорювати "Золотий м'яч", адже неясно, хто його заслуговує. У минулому сезоні найкращим захисником був ван Дейк.

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Потрібно вручати приз гравцям кожної позиції – воротареві, захиснику, півзахиснику і нападнику", – поділився думкою Касільяс у своєму твіттері.

Нагадаємо, "Золотий м'яч" вручають на початку грудня. Минулого року Лука Модріч перервав гегемонію Роналду та Мессі, які по черзі отримували нагороду з 2008 року.

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Додамо, що Касільяс призупинив кар'єру через проблеми із серцем та отримав керівну посаду в Порту.