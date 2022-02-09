Ікер Касільяс вже кілька місяців зустрічається з іспанською моделлю Росіо Осорно, повідомляє таблоїд Lecturas.

"Він, наче опудало": Перес знищив Касільяса за "дитячий" характер

34-річна обраниця екс-голкіпера є впливовою особою у світі моди, а також володіє власним агенством Rocioosornostudio. Жінка має двох дітей з попереднього шлюбу. Іспанські журналісти дізнались, що пара зустрічається в Мадриді та їздила у спільну подорож до Парижа. Сам Ікер іронічно відреагував у твіттері, написавши: "Діва Марія" поруч із постом.

Нагадаємо, минулого року Касільяс розлучився з відомою журналісткою Сарою Карбонеро, з якою перебував у шлюбі з 2009-го.