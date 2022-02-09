Касільяс закрутив роман з королевою моди Іспанії, – ЗМІ
16:05 - Читать на русском
Легенда Реала Ікер Касільяс не довго залишався холостяком.
Ікер Касільяс вже кілька місяців зустрічається з іспанською моделлю Росіо Осорно, повідомляє таблоїд Lecturas.
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34-річна обраниця екс-голкіпера є впливовою особою у світі моди, а також володіє власним агенством Rocioosornostudio. Жінка має двох дітей з попереднього шлюбу. Іспанські журналісти дізнались, що пара зустрічається в Мадриді та їздила у спільну подорож до Парижа. Сам Ікер іронічно відреагував у твіттері, написавши: "Діва Марія" поруч із постом.
Нагадаємо, минулого року Касільяс розлучився з відомою журналісткою Сарою Карбонеро, з якою перебував у шлюбі з 2009-го.
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